Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году

Узнали условия, которые влияют на возможность оформить пенсию досрочно.

В 2026 году лица мужского пола смогут оформить выход на заслуженный отдых в возрасте 50 лет, а женского — в 45 лет при условии их постоянного проживания в регионах Крайнего Севера или территориях, имеющих аналогичный статус. Учитывается также и наличие трудового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве работников, занимающихся разведением оленей, рыболовством или охотой. Данную информацию сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, Игорь Балынин, в интервью «Газете.Ru».

— Также, возможность преждевременного выхода на пенсию предоставляется людям, занятым на работах под землей, в условиях, характеризующихся вредными факторами, и в цехах с высокими температурами. Для мужчин необходима выработка не менее 10 лет, а для женщин — 7,5 лет, при этом страховой стаж должен составлять не менее 20 и 15 лет соответственно. Для определенных категорий «тяжелых» и общественно значимых профессий действуют особые условия. Женщины могут оформить пенсию, начиная с 50 лет, при условии, что они проработали не менее 15 лет в качестве трактористов-машинистов в аграрном секторе и других областях, либо машинистами строительной, дорожной и погрузочной техники, при наличии страхового стажа не менее 20 лет, — уточнил Балынин.

По словам эксперта, женщины, проработавшие не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах, связанных с повышенной интенсивностью и тяжестью, также имеют право на досрочную пенсию с 50 лет. Балынин добавил, что мужчины, достигшие 55 лет, и женщины, достигшие 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно, могут претендовать на досрочный выход на пенсию, если они отработали необходимые сроки на работах с тяжелыми условиями, в лесозаготовительной и лесосплавной отраслях, в составе комплексных бригад, занимающихся погрузкой и разгрузкой в портах, в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, а также в качестве водителей общественного транспорта, работающего на регулярных городских маршрутах.

Многодетным матерям также предоставляются особые условия. При наличии страхового стажа не менее 15 лет, досрочная страховая пенсия может быть назначена женщинам, родившим и воспитавшим детей до достижения ими 8-летнего возраста: в 50 лет — при наличии пяти и более детей, в 56 лет — при четырех, в 57 лет — при трех, подчеркнул экономист. Также, по его словам, пенсия в 50 лет предусмотрена для женщин, родивших двух и более детей, при наличии страхового стажа не менее 20 лет и длительной работы на Севере: не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях.

Для реализации права на досрочное пенсионное обеспечение во всех вышеуказанных случаях, помимо необходимого стажа (общего и специального), требуется набрать минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которое составляет не менее 30, резюмировал Балынин.