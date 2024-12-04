Заслуженный работник образования Карелии отмечает юбилей

День рождения празднует Людмила Ивановна Дружинина.

Сегодня, 7 декабря, отмечает юбилей Людмила Ивановна Дружинина, сообщили в паблике Кемского района.

Людмила Ивановна работала учителем русского языка и литературы с 1966 года. В 1988 году была назначена на должность директора вечерней школы, которую она возглавляла до 2018 года.

В своей деятельности педагог руководствовалась принципами ответственности и доброжелательности. Отличительными чертами характера, как руководителя, являлись честность, принципиальность при решении проблем.

В 2004 году Людмиле Дружининой присвоено звание «Заслуженный работник образования Карелии».