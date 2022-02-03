Заслуженный врач Карелии считает, что республике нечем похвастаться в подготовке к эпидемии ковида

Эпидемиолог Александр Гаврилов рассказал «Столице на Онего», как оптимизация разрушила первичное звено здравоохранения.

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает, что республике нечем похвастаться в подготовке к эпидемии ковида. Об этом известный карельский эпидемиолог заявил в интервью «Столице на Онего».

«Ни в одном документе Карелии, определяющим стратегию развития здравоохранения я не нашел серьезного внимания борьбе с инфекциями. И это на фоне неблагополучия с туберкулезом, СПИДом, периодических вспышек кишечных инфекций и пищевых отравлений! Складывается впечатление, что основной предмет труда в региональном здравоохранении – это развитие высокотехнологической помощи, уникальных сосудистых технологий и т.п. При этом основное развитие происходит в столице республики. Первичная лечебно-профилактическая сеть оказалась в глубоком кадровом и технологическом кризисе», – констатировал Александр Гаврилов.

Эпидемиолог напомнил, что в республике много лет проводилась «оптимизация» здравоохранения.

«Эта оптимизация – отнюдь не нахождение оптимального набора функций нашей медицины, например, на уровне депрессивных районов или поселков с «абсолютным отсутствием вакансий на поселковом рынке труда». Сокращали и закрывали! Больше всего пострадала первичная сеть, а вместе с ней инфекционная и противоэпидемическая служба. Амбулаторная служба утратила способность организовать работу на вспышках и эпидемиях на принципе «от себя». Обращайтесь к врачу, окажем помощь! Даже в первых памятках по ковиду Минздрава Карелии двусмысленно указывалось: «Обращайтесь к врачу». Не вызывайте врача, а обращайтесь! То есть приходите в поликлинику, амбулаторию, ждите своей очереди. При этом известно, что у нас нет ни одной поликлиники, способной по своей планировке принимать потоки заразных и незаразных пациентов».

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