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Заслуженный врач Карелии: «Только ограничениями свободы передвижения эпидемию не остановить»

Новости. Общество
13:51, 18 Октября 2021
фото: © Иван МАКЕЕВ / «Комсомольская правда»

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Эпидемиолог Александр Гаврилов прокомментировал введение в республике QR-кодов для посещения общественных мест.

Введение в Карелии системы QR-кодов для посещения общественных мест стало результатом провала добровольной вакцинации от ковида. Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказал известный карельский эпидемиолог, заслуженный врач республики Александр Гаврилов.

«То, что цель по созданию коллективного иммунитета не будет достигнута к осени, то есть к началу сезонного подъема заболеваемости, было видно по низким темпам вакцинации в весенне-летний период. Не могу возложить ответственность за это исключительно на карельских медиков», – сказал Александр Гаврилов.

Как считает заслуженный врач Карелии, «только ограничениями свободы передвижения эпидемию не остановить».

«Почему введены в республике ограничения свободы передвижения, мне более или менее понятно. А вот избирательность этих ограничений понять трудно, а порой она приводит в изумление. Почему в фитнес-зал, ресторан, кафе, нужен QR-код, а, например, в супермаркет – нет? Риски заражения все равно сохраняются, владеют посетители этими кодами, или не владеют! К сожалению, эти коды сами по себе не защищают их владельцев от повторных заражений или вирусоносительства. Следовательно, обладатели такой матрицы могут заражаться или заражать других! Горестное изумление вызывает и введение платного посещения поликлиник, амбулаторий для некоторых категорий людей. Если у меня нет QR-кода о вакцинации, либо о перенесенном ковиде, я не смогу даже зайти в медицинское учреждение! Это можно будет сделать только после платного анализа на вирус!», – заявил эпидемиолог.

Читайте интервью полностью в статье «Можно остаться и без селедки, и без коллективного иммунитета».

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Комментарии

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Кир
2021-10-18 13:55:11
Критиковать может каждый. Даже заслуженный врач. А конструктивных предложений нет. :)
Изя
2021-10-18 13:59:44
Кир, так если с вирусом не врачи , а чинуши " борятся " ))) :)
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