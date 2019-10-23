Заслуженный журналист Карелии Светлана Лысенко празднует юбилей

Коллектив редакций сетевых изданий "Столица на Онего" и "Вести Карелии" поздравляют коллегу с днем рождения.

Светлана Ивановна Лысенко отдала карельской журналистике 47 лет. После окончания факультета журналистики Ленинградского государственного университета с декабря 1972 года работала корреспондентом в газете "Ленинская правда", которая позже была переименована в газету "Северный курьер". Далее обозреватель республиканских изданий – городской газеты "Петрозаводск", региональных изданий "АиФ в Карелии", "МК в Карелии", сетевых изданий "Вести Карелии" и "Столица на Онего".

В 1999 году Светлане Ивановне Лысенко присвоено звание заслуженного журналиста Карелии. Она дважды Лауреат премии ОНФ Фонда "Правда и справедливость" (в 2016 и 2019 гг). Лауреат премии ФСИН России (2008 г.).

Светлана Лысенко – известный в республике криминальный журналист, пишет на острые общественно-политические темы, работает в редком сейчас жанре журналистских расследований.

Ее тексты часто не нравятся власти, случалось, что после публикаций "герои" лишались своих должностей, а некоторые – после уголовных дел и судов – оказывались за решеткой. Несколько человек подавали в суд иски о защите чести и достоинства после публикации статей за авторством лауреата конкурса ОНФ, но в абсолютном большинстве случаев судьи их отклоняли. Все потому, что за десятилетия работы в журналистике Светлана Лысенко при подготовке материалов использует документы и данные многочисленных проверенных источников.

Отметим, что Светлана Ивановна пользуется большим авторитетом у работников правоохранительных органов Карелии.

Наш коллектив сердечно поздравляет Светлану Ивановну с днем рождения, желает ей крепкого здоровья, оптимизма, душевных сил на создание сложнейших расследовательских материалов, которые так высоко ценят наши читатели.