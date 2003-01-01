Заслуженный журналист Карелии украл кошелек у пенсионерки в магазине

В Петрозаводске 9 сентября состоялось заседание по делу о краже с причинением значительного ущерба гражданину.
На скамье подсудимых оказался Найиль Шабиев, заслуженный журналист Карелии, бывший пресс-секретарь Минэкономразвития и Минфина Карелии. Его судили по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Заседание прошло в закрытом режиме.
Как рассказал сам 68-летний Шабиев, которого цитирует ТГ-канал «Долго будет Карелия сниться», он взял в магазине кошелек, оставленный пенсионеркой, и положил себе в пакет. В кошельке, по его словам, оказалось 8 тысяч рублей.
По данным «Столицы на Онего», кража произошла летом этого года. Также, по нашим данным, с учетом признания вины и возмещения ущерба, сегодня суд прекратил это дело за применением сторон.
Звание заслуженного журналиста Карелии Найилю Шабиеву было присвоено в 2017 году «за высокий профессионализм и большой вклад в развитие журналистики в республике». К слову, Союз журналистов Карелии тогда не поддержал присвоение Шабиеву этого звания.