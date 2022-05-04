Застройщика — претендента на контракт в 1,5 млрд рублей в Карелии назвали до окончания конкурса

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал предполагаемого застройщика дома-интерната в Костомукше — компанию «КСМ», хотя официально результаты конкурсного отбора еще не объявлены.

Название компании прозвучало 21 апреля на заседании парламента, где Парфенчиков выступал с отчетом о работе правительства. Губернатор ответил на вопрос депутата Максим Воробьева о строительстве дома-интерната для престарелых в Костомукше.

«Что касается интерната, там все нормально. Компания „КСМ“ выходит. Есть сомнения в компании „КСМ“? У меня — нет. Поэтому я не то, что надеюсь, я уверен, что в установленные сроки соответствующее учреждение в Костомукше появится», — сказал Парфенчиков.

Официально итоги аукциона по отбору подрядной организации еще не подведены. Подача заявок началась 11 апреля и должна завершиться 16 мая.

Начальная цена контракта составляет 1,5 млрд рублей.