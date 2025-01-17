Застройщики вложат 1 млрд рублей в расселение аварийных домов в Петрозаводске

На их месте планируют построить новые благоустроенные дома.

Застройщики вложат около одного миллиарда рублей в расселение аварийных домов у стадиона «Спартак» и у «Танка». Об этом сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов в своем телеграм-канале.

«Хорошая новость! По обоим торгам на КРТ — участки у стадиона „Спартак“ и у „Танка“ — поданы заявки на участие. До 30 января они будут рассмотрены Администрацией города. Если все благополучно — количество аварийных домов, охваченных КРТ, почти удвоится, их станет 25. Застройщики вложат в их расселение в районе 1 млрд. рублей», — написал Виктор Россыпнов.

Ранее сообщали, что в центре Петрозаводска начнут сносить семь домов с последующим развитием территории.