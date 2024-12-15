Застывшую стихию на набережной Петрозаводска запечатлел фотограф

Вода, холод и ветер создали ледовые скульптуры на набережной города раньше, чем мастера на «Гиперборее».
Шторм на Онежском озере, превративший набережную города в настоящую выставку естественных ледовых скульптур, запечатлел карельский фотограф Михаил Шкрыкин. Работы он опубликовал в своей группе в соцсети.
Ветер и вода с Онего одели все малые архитектурные формы на набережной в полупрозрачную мантию, а холод довершил начатое, сковав все на берегу льдом.
Ранее синоптики предупредили о шторме, который разыграется на берегу Онего.
Напомним, фестиваль ледовых скульптур «Гиперборея» в Петрозаводске вошел в топ-10 самых необычных мест для зимних фотографий в России.
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