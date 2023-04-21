«Зацепером», ударившим водителя троллейбуса, оказался гость Петрозаводска

Полиция нашла молодого человека, который в День России хулиганил в столице Карелии.

Как рассказали «МК в Карелии» в МВД республики,

Полиция установила личность молодого человека, катавшегося 12 июня по Петрозаводску, зацепившись за троллейбус, а потом ударившего по лицу водителя, который снял на камеру это нарушение. Им оказался 28-летний житель Пряжинского района. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на МВД республики.

Что «зацепер» делал в городе и что ему грозит за нарушения, читайте в «МК в Карелии».