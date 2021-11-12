Заведения общепита в Карелии получат субсидии на частичную компенсацию убытков, вызванных ковид-ограничениями

На получение господдержки смогут претендовать только те предприятия, которые имеют паспорта коллективного иммунитета.

Об этом сообщил сегодня на встрече с представителями бизнеса глава республики Артур Парфенчиков.

Он ответил на вопрос представителей отрасли, которые пожаловались на то, что ограничительные меры привели к снижению потока посетителей и выручки предприятий.

«По компенсациям, конечно, планируем это сделать», — сказал Парфенчиков.

Вместе с тем, он отметил, что на получение господдержки смогут претендовать только те предприятия, которые имеют паспорта коллективного иммунитета.

«Мы должны, в первую очередь, помогать тем, кто помогает, и самим себе и всем нам максимально достойно и без потерь пройти пандемию. Есть паспорт коллективного иммунитета у предприятия — значит, надо помогать», — сказал Артур Парфенчиков.