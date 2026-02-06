В Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших

Заведующего моргом больницы в Санкт-Петербурге обвиняют в предоставлении за взятки тел частной компании для последующей реализации в коммерческих целях.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заведующего моргом Александровской больницы по обвинению в предоставлении за взятки тел умерших людей частной компании для последующей реализации в коммерческих целях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

— Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Кавецкого, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки, — говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал второго фигуранта дела Станислава Маслова — учредителя фирмы «Анабиоз», которая получала от Кавецкого тела и их части. Отмечается, что оба обвиняемых возражали против ареста. В СИЗО оба проведут как минимум до 4 апреля включительно.

Следствие полагает, что фактически частная компания занималась незаконной реализацией частей трупов в пользу заинтересованных лиц. По версии правоохранителей, Маслов и другие неустановленные злоумышленники через уговоры и подкуп склонили Кавецкого за ежемесячные взятки в 500 тыс. рублей предоставлять тела умерших людей и их части для изъятия внутренних органов и тканей.

По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, биоматериалы в дальнейшем передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

