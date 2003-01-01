Завершается ремонт скандального участка на улице Хейкконена в Петрозаводске

Утопающий в пыли участок заасфальтировали после неоднократных жалоб горожан.

В Петрозаводске на улице Хейкконена подрядчик завершает обустройство нового тротуара. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Работы ведутся на участке от Сиреневой до Учительской улицы, где пешеходная дорожка раньше отсутствовала.

Проезжаю часть на участке уже заасфальтировали, сейчас доделывают тротуар. Комплексный ремонт охватит более 400 метров дороги.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируется до конца октября 2025 года.

Напомним, жители Древлянки неоднократно обращали внимание на необходимость ремонта дороги на этой улице. Эта улица сейчас стала одной из главных дорожных артерий, по которой жители Древлянки выбираются в город. Летом в сухую погода трасса утопает в пыли, по этой дороге без тротуара также ходят школьники.

Сперва в мэрии обещали заняться дорогой в 2026 году, но средства нашлись раньше.