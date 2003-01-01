Реклама на сайте
Новости

С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции

11:10

В Петрозаводске ликвидировали 130 опасных деревьев

11:00

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест

10:50

Завершается ремонт скандального участка на улице Хейкконена в Петрозаводске

10:30

Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок на самокате

10:00

В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами

09:30

В России начали тестировать выплаты в цифровых рублях

09:00

Более 100 тысяч жителей Карелии вакцинировались от гриппа

08:40

В Костомукше пройдут похороны погибшего солдата

08:20

Супруги из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

08:00

Банк России ввел новые правила оформления кредитных каникул

07:40

В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX

07:20

В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников

07:00

Автомобиль сбил подростка на самокате в Петрозаводске

06:40

Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС

00:10

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

23:30

В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку

21:30

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

20:00

Назначен новый начальник Карельской таможни

19:29

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

19:00

Больше половины жителей Карелии не услышали звуки электросирен

18:40

«Толстой как блогер»: в музее «Кижи» подготовили новую экспозицию

18:20

В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства

18:00

Хозяйский ротвейлер напал на жительницу Кеми

17:20

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

17:00

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

16:45

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

16:30

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

16:15

Артур Парфенчиков объявил о повышении зарплат для бюджетников

16:12

30 тонн с 1 гектара: в Карелии идет сбор кукурузы

15:50

Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

15:20

«БалтМостСтрой» завершает строительство Лобановского моста в Петрозаводске

15:05

Мэр Петрозаводска ответила в прямом эфире на вопросы о вывозе мусора

14:45

Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей

14:25

Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

14:10

Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования в такси

13:50

Ночные заморозки продолжатся в Карелии

13:25

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей из-за мошенников

13:00

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

12:35

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

12:10

Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

11:40

В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

11:10

Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Череповец

10:50

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

10:35

В столкновении двух иномарок в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель

10:20

Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор

10:10

Магнитная буря на Земле продолжается уже тридцать часов

09:50

В Петрозаводске сбили 12-летнего велосипедиста

09:30

В России утвердили прожиточный минимум на 2026 год

09:00

В Петрозаводске ищут доноров с редкой группой крови

08:40

Жители дома на Древлянке решили отказаться от услуг компании, которая обсуживает домофоны

08:20

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

08:00

Экс-депутат парламента Анна Позднякова возглавила объединение «Опора России» в Карелии

07:40

Ремонт моста в Колежме обойдется в 14 млн рублей

07:20

Десять единиц новой техники появилось у Кондопожского ДРСУ

07:00

В Карелии начнут мотивировать граждан для сбора водорослей

06:40

Финский политик призвал Запад восстановить отношения с Россией

00:10
Завершается ремонт скандального участка на улице Хейкконена в Петрозаводске
Сегодня 10:30 Общество
Поделиться

Утопающий в пыли участок заасфальтировали после неоднократных жалоб горожан.

фото: © Инна Колыхматова

В Петрозаводске на улице Хейкконена подрядчик завершает обустройство нового тротуара. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Работы ведутся на участке от Сиреневой до Учительской улицы, где пешеходная дорожка раньше отсутствовала.

Проезжаю часть на участке уже заасфальтировали, сейчас доделывают тротуар. Комплексный ремонт охватит более 400 метров дороги.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируется до конца октября 2025 года.

Напомним, жители Древлянки неоднократно обращали внимание на необходимость ремонта дороги на этой улице. Эта улица сейчас стала одной из главных дорожных артерий, по которой жители Древлянки выбираются в город. Летом в сухую погода трасса утопает в пыли, по этой дороге без тротуара также ходят школьники.

Сперва в мэрии обещали заняться дорогой в 2026 году, но средства нашлись раньше.

Обсудить (0)
Николай Филатов
доктор географических наук
Не все озера реагируют на потепление климата одинаково
О том, почему резко обмелели карельские озера и реки

подробнее

