Завершается строительство одного из самых высоких домов в Петрозаводске (ВИДЕО)

Компания "КСМ" готовится к вводу в эксплуатацию 25-этажного жилого дома на Кукковке.

Монолитный 25-этажный дом "Вертикаль" находится на завершающем этапе строительства – ведется внутренняя и наружная отделка, благоустройство территории. До 30 июля застройщик предлагает особые условия приобретения квартир в новом доме, подробности акции узнайте по телефону 8 (8142) 332-700. А о новом доме и его преимуществах смотрите в видеоролике.

Застройщик – ООО "Специализированный Застройщик "Стройинвест КСМ". Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

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