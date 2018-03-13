Завершен монтаж сложной медтехники в перинатальном центре Карелии

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики сообщает о завершении процесса монтажа медицинского оборудования на территории перинатального центра в Петрозаводске.

В медицинское учреждение поставлено 654 единицы медицинского оборудования, в том числе, магниторезонансный томограф, два рентгенографических аппарата, два реанимобиля, транспортные инкубаторы для интенсивной терапии новорожденных, аппарат многофункциональный ингаляционной анестезии для взрослых и детей, неонатальный стол, маммограф, рентгенодиагностический комплекс и офтальмологическое оборудование, сообщают "Вести Карелии".

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