Завершен монтаж сложной медтехники в перинатальном центре Карелии

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Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики сообщает о завершении процесса монтажа медицинского оборудования на территории перинатального центра в Петрозаводске.
В медицинское учреждение поставлено 654 единицы медицинского оборудования, в том числе, магниторезонансный томограф, два рентгенографических аппарата, два реанимобиля, транспортные инкубаторы для интенсивной терапии новорожденных, аппарат многофункциональный ингаляционной анестезии для взрослых и детей, неонатальный стол, маммограф, рентгенодиагностический комплекс и офтальмологическое оборудование, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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