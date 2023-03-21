Завершен основной этап затянувшейся реконструкции автовокзала Петрозаводска (ФОТО)

В Госкомитете Карелии по жилищному надзору не выявили существенных замечаний при проверке «долгостроя».

В Петрозаводске завершена проверка хода реконструкции автовокзала. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.

На данный момент завершены работы по устройству здания предрейсового осмотра (монтаж окон, устройство стяжек), возведению перрона прибытия с навесом (устройство металлических конструкций, покрытия, водосточной системы), по строительству здания КПП. В самом здании автовокзала выполнены работы по устройству встроенного перекрытия из монолитной железобетонной плиты, лестниц, внутреннего водостока, по установке оконных блоков и витражей, кладке перегородок.

Закончены работы и по наружным сетям электроснабжения, водопровода и канализации, теплоснабжения, сети связи. Подрядчик занимается внутренней отделкой помещений и устройством внутренних коммуникаций.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий инспекторы не выявили существенных замечаний, отметили в Госкомитете.

Напомним, в начале реконструкции планировался ввод автовокзала в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года. В январе 2022 года в правительстве Карелии сообщили, что автовокзал заработает в сентябре. По словам Россыпнова, подрядная организация не справилась с работой, поэтому с ней пришлось расторгнуть контракт и нанять нового подрядчика. Теперь открытие автовокзала запланировано на осень 2023 года.