Завершен первый этап строительства хурургического корпуса БСМП Петрозаводска

Глава Минздрава Карелии рассказал о ходе строительства нового семиэтажного хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи.

По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, завершен первый и самый ответственный этап строительства хирургического корпуса.

«Более 900 кубометров бетона залито в фундамент. Бетонирование фундаментной плиты велось сутки без перерыва. Сейчас плита накрыта тентами для соблюдения температурно-влажностного режима при наборе прочности бетонной смеси. Затем будет возведено 7-этажное здание, в котором разместятся диагностические службы, отделение реанимации интенсивной терапии, оперблоки и другие подразделения больницы», - пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Ранее министр сообщал, на первом этаже будут размещены рентген-диагностическое и клинико-диагностическое отделения. На втором этаже — отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований, отделение эндоскопических исследований, отделение ранней реабилитации. Третий этаж займут административные помещения, учебная часть с помещениями телемедицины, блок помещений для хранения крови и её компонентов. На четвёртом этаже разместятся отделение реанимации и интенсивной терапии, помещения приёма санитарной авиации. Пятый и шестой этажи будут отданы под операционные блоки — по шесть разнопрофильных операционных на каждом этаже. Седьмой этаж — технические помещения. Также предусмотрено строительство вертолётной площадки на крыше здания