Завершена реставрация самого древнего сохранившегося в Карелии каменного храма

В Клименецком Свято-Троицком мужском монастыре на территории Карелии завершилась реставрация храма праведных Захарии и Елисаветы 1757 года постройки.

Как сообщили в Карельской епархии, проект реставрации был выполнен на собранные пожертвования, а работы финансировались по госпрограмме «Развитие культуры и туризма».

В ходе реставрации были выполнена расчистка и консервация живописи 19 века в алтарной части. Исторический кирпичный свод удалось сохранить благодаря специальной поддерживающей конструкции.

Реставрационные работы завершились к престольному празднику праведных Захарии и Елисаветы, который отмечался 18 сентября 2021 года.