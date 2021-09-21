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Завершена реставрация самого древнего сохранившегося в Карелии каменного храма

Новости. Культура
08:50, 22 Сентября 2021

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В Клименецком Свято-Троицком мужском монастыре на территории Карелии завершилась реставрация храма праведных Захарии и Елисаветы 1757 года постройки.

Как сообщили в Карельской епархии, проект реставрации был выполнен на собранные пожертвования, а работы финансировались по госпрограмме «Развитие культуры и туризма».

В ходе реставрации были выполнена расчистка и консервация живописи 19 века в алтарной части. Исторический кирпичный свод удалось сохранить благодаря специальной поддерживающей конструкции.

Реставрационные работы завершились к престольному празднику праведных Захарии и Елисаветы, который отмечался 18 сентября 2021 года.

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