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Завершение отопительного сезона в Карелии откладывается из-за коронавируса

Новости. Общество
13:18, 14 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Эпидемиологическая ситуация влияет на сроки окончания отопительного сезона в республике, сообщили в Минстрое региона.

Как рассказала "Столице на Онего" первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова, Минстрой проводит ежедневный мониторинг погодных условий и температурного режима для определения оптимального времени завершения отопительного сезона.

"Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний", - отметила Анна Борчикова.

Напомним, основанием для отключения отопления является следующее условие: среднесуточная температура должна составлять не менее 8 градусов тепла в течение 5 суток.

Ранее сообщалось, стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы.

 

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Комментарии

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тетка
2020-05-14 14:31:43
Так мы же теперь платим по факту, чем дольше будет отопление работать, тем больше заплатим, и при чем здесь вирус? А включать отопление , наверное, уже в августе будут.
Гость
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