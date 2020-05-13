Завершение отопительного сезона в Карелии откладывается из-за коронавируса

Эпидемиологическая ситуация влияет на сроки окончания отопительного сезона в республике, сообщили в Минстрое региона.

Как рассказала "Столице на Онего" первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова, Минстрой проводит ежедневный мониторинг погодных условий и температурного режима для определения оптимального времени завершения отопительного сезона.

"Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний", - отметила Анна Борчикова.

Напомним, основанием для отключения отопления является следующее условие: среднесуточная температура должна составлять не менее 8 градусов тепла в течение 5 суток.

Ранее сообщалось, стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы.