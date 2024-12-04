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В Прионежском районе молодые люди украли табачных изделий на 200 тысяч рублей

Новости. Криминал
14:30, 07 Декабря 2024
фото: Столица на Онего

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Судьбу обвиняемых в уголовном преступлении решит суд.

В Прионежском районе завершили расследование уголовного дела о краже, сообщии в МВД Карелии.

Как отметили в источнике, поводом для начала уголовного производства послужило заявление владелицы торговой точки, где продаются табачные изделия. Она рассказала, что кто-то, отогнув дверь, проник в помещение магазина и похитил более ста наименований товаров на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, в их числе курительные смеси, электронные сигареты, табак. Из кассы пропали разменные деньги – 6 тысяч рублей.

К преступлению оказались причастны двое местных жителей. Они дали признательные показания.

Молодые люди заранее договорились о том, что совершат кражу из магазина. В момент преступления один из них, 22-летний обвиняемый, стоял на улице и следил за обстановкой, чтобы в случае чего, предупредить подельника об опасности. Когда тот вышел из магазина, они скрылись на такси.

Похищенное имущество фигуранты планировали сбывать через интернет, а что-то употребили сами. Большую часть похищенного изъяли.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, который решит дальнейшую судьбу обвиняемых.

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