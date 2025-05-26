Завершено расследование уголовного дела об убийстве адвоката в Петрозаводске

В Следкоме сообщили о завершении расследования уголовного дела о громком убийстве.

В Петрозаводске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей знакомой. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 23 ноября 2024 года фигурант поссорился со своей знакомой. Он избил ее, а затем задушил. Женщина умерла на месте.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления. Он завернул тело погибшей в полимерную пленку и поместил в свой автомобиль. Тело он отвёз в безлюдное место, там положил в яму, попытался сжечь, а останки забросал землёй и скрылся.

Тело нашли в результате поисков 27 ноября. Фигуранта задержали и поместили под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, резонансное убийство 36-летней женщины - адвоката из Москвы произошло в Петрозаводске в ноябре 2024 года. Вскоре был задержан 44-летний петрозаводчанин, знакомый убитой. Ему предъявили обвинение в убийстве.