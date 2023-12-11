Завершили ремонт ключевого звена сухопутного маршрута к музею «Кижи»

Теперь на автобусе или машине можно добраться до Оятевщины.

Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, в Медвежьегорском районе в этом году отремонтировали около 50 км автодорог, в их числе — автодорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа. Как отметил Артур Парфенчиков, это ключевое звено сухопутного маршрута к музею-заповеднику «Кижи».

«Теперь на автобусе или машине можно добраться до Оятевщины (связали ее с Великой Губой новой дорогой). А далее, на катере, и до Кижи — остров от деревни отделяет лишь 800-метровый пролив», — прокомментировал губернатор республики.



По его словам, дорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа важна не только для развития туризма. «Она связывает наше Заонежье и примыкает к федеральной трассе А-119. Полностью отремонтировать дорогу (а это 110 км) удалось за три года», — подчеркнул руководитель региона.



«Добавлю, что благодаря президентскому нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ мы обновили участки Зажогинская — Кузаранда — Вицино, Плавник — Кажма — Терехово, дорогу Плавник — Кефтеницы и подъезд к станции Пергуба», — написал Артур Парфенчиков.