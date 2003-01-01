Завершилось расследование дела о взятках экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» Раумо

Расследование этого дела завершено. Теперь бывший руководитель этой организации предстанет перед судом за совершение ряда должностных преступлений и мошенничество.

Как рассказали в Следственном комитете Карелии, следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Следком не называет его имя, но речь идет об Алексее Раумо, известном в Петрозаводске под фамилией Очеретько.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 160 (присвоение вверенного имущества), ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере), ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года фигурант, занимая должности генерального директора автономной организации, а позднее — первого заместителя генерального директора акционерного общества Республики Карелия (речь о «Корпорации развития Республики Карелия»), получал от представителей коммерческих фирм взятки в общей сумме более 1,7 млн рублей. Денежные средства должностному лицу предназначались за содействие инвестиционным проектам по строительству завода в Петрозаводске и развитию гостиничного бизнеса в Медвежьегорске.

Кроме того, в январе 2023 года после прекращения трудовых отношений, фигурант, используя свое служебное положение, не возвратил ранее вверенное ему имущество, чем причинил ущерб организации в размере более 65 тыс. рублей.

В декабре 2024 года, сообщив заведомо ложные сведения о наличии связей среди сотрудников Администрации Петрозаводского городского округа, Раумо ввел в заблуждение представителя коммерческой организации о возможности оказания содействия в решении вопросов по реализации инвестиционного проекта на территории города. Злоумышленник получил от представителя организации более 1,1 млн рублей, после чего был задержан в отеле Piter Inn оперативными сотрудниками при силовой поддержке Росгвардии на месте совершения преступления.

В Следкоме отмечают, что вину в совершенных преступлениях фигурант не признал, на время предварительного следствия содержался под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что первого замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия» задержали 11 декабря в гостинице «Питер Инн» сотрудники Следкома и СОБР МВД Карелии.

Алекси Раумо родился в Петрозаводске, окончил школу № 17. В девяностые годы он покинул Россию и перебрался жить в Финляндию, где сменил имя и фамилию Алексей Очеретько на Алекси Раумо, получил второе гражданство. Позже он вернулся в Россию и стал замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия».