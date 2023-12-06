Завершился капремонт в одной из старейших музыкальных школ Карелии

Министр культуры республики Алексей Лесонен оценил качество проведенных работ.

В старейшей музыкальной школе Карелии завершили капремонт, сообщили на официальном интернет-портале правительства республики.

По нацпроекту «Культура», инициированному президентом, в Детской музыкальной школе имени Г. Синисало обновили фасад здания, заменили деревянные окна на пластиковые и отремонтировали входную зону.

В ходе рабочего визита Министр культуры республики Алексей Лесонен оценил качество ремонта.

«Подвели промежуточные итоги. Сегодня мы осматривали, как были выполнены работы по ремонту фасада здания. На мой взгляд, работа выполнена качественно. Но остается еще много задач, связанных с внутренними помещениями школы. Ждем пролонгации национального проекта „Культура“, благодаря которому будет усилена поддержка детских школ искусств, и мы также будем следовать тем задачам, которые стоят перед государством в рамках поддержки детских талантов», — подчеркнул министр.

Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало — старейшее музыкальное учебное заведение республики, которое в этом году отмечает свой 105-летний юбилей. Сегодня здесь открыто семь отделений и обучается около 800 человек, работает более 80 преподавателей, отметили в источнике.

«Школа очень сильно преобразилась. В таком красивом здании мне нравится ходить на уроки еще больше. Горжусь, что учусь в самой лучшей школе Петрозаводска!», — поделился ученик 4 класса фортепианного отделения Владимир Ляккоев.

«Изменения внешние всегда отражаются и на внутреннем мире — отрадно видеть вдохновленные лица учеников, которые гордятся красотой обновленной школы! Уют и тепло родных стен — теперь современных и стильных — помогают союзу музыки и детской фантазии достигать новых высот», — отметила преподаватель фортепианного отделения школы Александра Батенькова.

Как напомнили в источнике, благодаря господдержке весной этого года учебное заведение закупило учебники по сольфеджио. По ним легко заниматься: теория изложена простым языком, приведены интересные примеры и упражнения. Кроме того, в музыкальной школе появились вокальная радиосистема и тенор-горн, так необходимый для духовного оркестра школы. Самым долгожданным событием стало приобретение для концертного зала школы двух роялей «Николай Рубинштейн», изготовленных на фабрике роялей и пианино «Аккорд» в Калуге.

По нацпроекту в Карелии капитально отремонтировали четыре учреждения культуры: в Петрозаводске, Муезерском, Пудожском и Сортавальском районах.