Завершился конкурс на проведение раскопок на кладбище в районе деревни Вилга

Ученые обнаружили там углежогную кучу. Для ее изучения был объявлен конкурс подрядчиков.

Итоги конкурса подведены. Данные об этом есть на портале госзакупок.

В торгах приняли участие две компании. Обе снизили начальную цену контракта. В итоге археологические раскопки на месте выявленного объекта археологического наследия «Углежогная куча Вилга II» проведут за 6 млн 895 тыс. рублей.

Заказчиком работ выступает мэрия города. Начальная цена контракта была почти 7,5 миллионов рублей.

Напомним, углежогная куча находится в районе вилговского кладбища. Подрядчик, согласно документации, в случае обнаружения на раскопках объектов археологического наследия, должны сообщить об этом в 10-дневный срок.

Раскопки позволят подробнее узнать о конструкции углежогной кучи, о дате, использовалась ли она однократно или несколько раз. Такие примеры в Карелии есть. Эти детали нужно зафотографировать, снять все замеры и подробно описать в отчете, рассказал «Столице на Онего» старший научный сотрудник Сектора археологии Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Алексей Тарасов.

Находки археологические случаются крайне редко, но бывают, говорит Алексей Тарасов. К примеру, ученые находят топоры, монеты 18-19 веков.

Работы рядом с кладбищем в Вилге необходимо выполнить до 1 сентября.