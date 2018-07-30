Завершился один из самых сложных этапов ремонта моста через реку Шуя

Мостовики подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" завершили надвижку пролетного строения - одну из самых сложных технологических операций капитального ремонта моста через реку Шуя на 3-м километре подъезда к аэропорту "Петрозаводск".

Конструкция весом почти 240 тонн и длинной 99 метров встала на четыре железобетонные опоры и соединила два берега реки. В ближайшее время многотонное металлическое строение опустят на опорные части в проектное положение, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Капитальный ремонт моста через реку Шуя идет в соответствии с производственным графиком. Строители уже приступили к устройству монолитной железобетонной плиты, на которую затем будет уложено асфальтобетонное покрытие. Параллельно начнутся работы по обустройству моста — встанет ограждение и опоры освещения, - прокомментировали в ФКУ Упрдор "Кола".

Напомним, что мост в составе автодороги Подъезд к аэропорту "Петрозаводск" был передан в федеральную собственность в декабре 2015 года. Последний ремонт сооружения, построенного в 1962 году, проводился более 20 лет назад. Из-за неудовлетворительного состояния моста был существенно ограничен проезд грузовых автомобилей по автодороге Р-21 "Кола".

В результате капитального ремонта габариты и грузоподъемность искусственного сооружения будут доведены до современных нормативных значений. Мост станет почти в два раза шире (с 8,5 м до 15,9 м) и будет иметь протяженность 106 м, что на два метра длиннее старого.

Полностью завершить работы планируется к ноябрю 2018 года.