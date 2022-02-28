Завершился прием заявок на благоустройство городских территорий Петрозаводска

Петрозаводчане предложили около 20 территорий города, которые будут благоустроены в 2023 году.

В мэрии Петрозаводска завершился прием заявок на благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») в 2023 году. Горожане предложили около 20 мест, в том числе парки и скверы на Древлянке, Кукковке, Перевалке и других районах города

Специалисты проверят заявки на соответствия требованиям для участия в голосовании, после чего горожане выберут 7 территорий для благоустройства в 2023 году. Голосование продлится с 15 апреля по 30 мая.

В администрации напоминают, что в 2022 году в Петрозаводске планируется обновить также 7 территорий — Кукковский, Спортивный и Толевый скверы, Губернаторский сад, участки возле дома № 14 на Ключевой улице, возле дома № 7 на улице Труда и в районе Берёзовой аллеи.