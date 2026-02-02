Завершился прием заявок на VII Международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

Организаторы уникального проекта, не имеющего аналогов в мире, подвели итоги заявочной кампании.
Премия, традиционно объединяющая самых добрых героев, направлена на награждение людей, ответственно относящихся к окружающему миру, и животных, совершивших по-настоящему человеческие поступки и подвиги.
В седьмом сезоне в номинации «Братья наши» на победу претендуют 27 кандидатов из 15 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Таиланда, Швейцарии, Танзании и Китая. Список отважных героев в этом году особенно разнообразен: конкуренцию 20 собакам и 5 кошкам составили пони и гигантская сумчатая крыса. Параллельно в номинации «В ответе за тех…» оргкомитет принял заявки от 41 кандидата из 30 субъектов РФ, а также из Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Приднестровья.
Проект вызывает большой интерес по всей стране, включая Республику Карелия, где вопросы защиты животных находят живой отклик у общественности.
Помимо чествования животных и зоозащитников, на площадке премии проходит первый в истории отечественной журналистики конкурс для русскоязычных СМИ и блогеров «Пером и Сердцем». В текущем сезоне на победу претендуют 442 профессиональные работы. География участников охватывает практически все регионы России и еще 11 стран, включая Армению, Абхазию, Сербию, Грузию и государства Центральной Азии.
Лауреаты сезона будут объявлены профессиональным жюри в начале марта. Однако определить победителей могут и интернет-пользователи в рамках Народного голосования, которое уже стартовало на официальном сайте проекта.
Жители Карелии также могут принять участие в выборе самых достойных героев. Для этого достаточно ознакомиться с правилами на сайте и поддержать кандидатов, чьи истории оказались наиболее впечатляющими.
Торжественная церемония награждения лауреатов по сложившейся традиции пройдет в апреле 2026 года в Зеленоградске Калининградской области — городе, где и была учреждена эта премия. Узнать подробности и принять участие в голосовании можно на сайте проекта.