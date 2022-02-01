Завершился ремонт Дворца спорта с бассейном в райцентре Карелии

Компания «Segezha Group» завершила комплексный ремонт Дворца спорта в Сегеже на сумму более 30 млн рублей.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Во Дворце отремонтирован большой бассейн, заменены пол и окна в залах для фитнеса и художественной гимнастики, проведен косметический ремонт душевых и раздевалок тренажёрного зала, на первом этаже оборудован бильярдный зал.

На территории спортивного комплекса уложено новое асфальтовое покрытие для автопарковки.

Кроме того, «Segezha Group» профинансировала укладку асфальта на крытом ледовом катке и хоккейном корте Сегежи.