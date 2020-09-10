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Завершился ремонт Первомайского проспекта в Петрозаводске

Новости. Общество
08:54, 11 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Работы продолжаются на тротуарах набережной Варкауса и улицы Калинина, сообщили в мэрии Петрозаводска.

АО "АБЗ-Дорстрой" завершило восстановление Первомайского проспекта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также подрядчик закончил укладывать асфальтобетонное покрытие на проезжих частях улицы Калинина и набережной Варкауса. Однако на этих объектах продолжается ремонт тротуаров.

Работы также ведёт ООО "Кондопожское ДРСУ". Подрядчик продолжает ремонт тротуаров. Их асфальтируют на улицах Германа Титова, Ровио, Правды, Куйбышева и площади Кирова. Основание под укладку готовят на лице Свердлова. Изношенное покрытие разбирают на улицах Дзержинского, Антикайнена, Кирова и Андропова. На улице Гоголя демонтируют старый и устанавливают новый бортовой камень. На Кукковке устраняют деформации и повреждения дорожного покрытия.

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