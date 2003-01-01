Завершился срок для урегулирования статуса для мигрантов в России

С 11 сентября иностранных граждан, утративших законное основание для нахождения в России, будут выдворять из страны.
Сегодня, 10 сентября 2025 года, оканчивается действие Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». Как сообщили в МВД РФ, иностранные граждане, утратившие законное право находиться в стране, будут депортироваться из России.
Вплоть до 10 сентября иностранцы могли пройти процедуру урегулирования правового статуса. Теперь же, помимо выдворения, к ним будут применяться ограничения отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем. Сведения о них включат в реестр контролируемых лиц.
Кроме того, в МВД обратили внимание на ответственность для граждан России и организаций, которые оказывают содействие в пребывании в РФ иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц. За это нарушение предусмотрен штраф до полумиллиона рублей.