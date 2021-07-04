Зависть привела рецидивиста в Петрозаводске на скамью подсудимых

Житель карельской столицы увидел самокат и решил, что хочет такой же, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний горожанин с заявлением о краже самоката. Мужчина объяснил, что хранил его в подъезде, не оборудовав запирающими устройствами. Предположений о том, кто мог завладеть его имуществом, у заявителя не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 44-летний ранее судимый горожанин. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал стражам правопорядка, что увидел чужой самокат и решил, что хочет такой же. Однако вместо того, чтобы купить, решил действовать незаконным путём. Мужчина добровольно выдал полицейским похищенный самокат, который был возвращен законному владельцу.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанину грозит до двух лет лишения свободы.