Реклама
Прислать новость
Стало известно, кому в Карелии будут давать выходной в день прививки от коронавируса 12
Сегодня 09:55
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.07.2021 23:40
Стало известно, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука 2
04.07.2021 19:40
Жара возвращается: в понедельник в Карелии воздух прогреется до 33 градусов 2
04.07.2021 17:00

Зависть привела рецидивиста в Петрозаводске на скамью подсудимых

Новости. Криминал
11:50, 05 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Житель карельской столицы увидел самокат и решил, что хочет такой же, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний горожанин с заявлением о краже самоката. Мужчина объяснил, что хранил его в подъезде, не оборудовав запирающими устройствами. Предположений о том, кто мог завладеть его имуществом, у заявителя не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 44-летний ранее судимый горожанин. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал стражам правопорядка, что увидел чужой самокат и решил, что хочет такой же. Однако вместо того, чтобы купить, решил действовать незаконным путём. Мужчина добровольно выдал полицейским похищенный самокат, который был возвращен законному владельцу.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанину грозит до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-05 12:24:47
Владелец самоката был оштрафован. Баба Валя не может принять такой закон, - сказал кот-юрист. Поэтому долой бабу Валю вместе с Пушкиной и Родниной.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»