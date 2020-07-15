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Север Карелии раздадут на "арктические гектары"
2
Сегодня 13:47
Игровой городок в центре Древлянки обновят
15.07.2020 18:40
Велосипедист врезался в легковушку на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
6
Сегодня 08:05
Депутаты от "Единой России" выбрали нового лидера фракции в Заксобрании Карелии
28
Сегодня 06:40
За призывы к отчуждению территорий России гражданам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей
12
15.07.2020 22:00
Водитель в Петрозаводске сбил пешехода, мешавшего ему проехать по тротуару (ВИДЕО)
10
Сегодня 13:08
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Сегодня, 16 Июля 2020
Жителей Карелии 18 июля ожидает дождливая погода
О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
16.07.2020, 17:00
Автовокзал Петрозаводска отменил 17 июля четыре автобусных рейса
Расписание пригородных и междугородных рейсов 17 июля изменится, сообщается на сайте "Карелавтотранса".
16.07.2020, 16:59
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
1
Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев рассказал о молодеющих инфарктах, лечении инфаркта на европейском уровне и главных спасителях от болезней сердца.
16.07.2020, 16:46
Юного жителя Петрозаводска, совершившего 11 преступлений, суд приговорили к лишению свободы
В Петрозаводске суд приговорил 19-летнего юношу, совершившего 11 преступлений, к 3,5 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.
16.07.2020, 16:45
Невнимательность пенсионерке в Петрозаводске обошлась в 39 тысяч рублей
Со счета 68-летней петрозаводчанки мошенники списали деньги, сообщили в МВД Карелии.
16.07.2020, 16:31
Ремонт двух километров проспекта в Петрозаводске обойдется в 32 млн рублей
1
Два километра дорожного покрытия Первомайского проспекта в карельской столице отремонтируют за 33, 2 млн рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.
16.07.2020, 16:06
Хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска (ФОТО)
6
Известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий запечатлел разрушенный детский городок, который подарил Петрозаводску фонд "Обнаженные сердца".
16.07.2020, 15:11
Власти оценили ремонт дорог в Карелии
1
Региональные власти дали оценку выполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и подвели итоги ремонта трасс в республике.
16.07.2020, 15:05
Вандалы вновь сломали питьевой фонтан у Онежского озера в Петрозаводске
8
В благоустроенном сквере на набережной Варкауса питьевой фонтанчик в очередной раз пострадал от действий вандалов.
16.07.2020, 14:58
Глава Минздрава Карелии рассказал, что будет с ковид-центрами после завершения пандемии коронавируса
5
Михаил Охлопков рассказал о дальнейшей судьбе ковид-центров, которые были созданы в Карелии во время пандемии COVID-19.
16.07.2020, 14:41
Протоптанные дорожки в сквере с танком в Петрозаводске замостят брусчаткой и подсветят (ФОТО)
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук проверили ход работ по благоустройству сквера Ивана Молчанова на Первомайском проспекте.
16.07.2020, 14:27
Федеральный центр намерен бесплатно раздавать земли на севере Карелии
2
В правительстве России подготовлен законопроект об "арктическом гектаре"
16.07.2020, 14:21
Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска
15
Рабочие экскаватором повредили деревья, которые простояли 60-70 лет на проспекте Ленина.
16.07.2020, 13:56
Власти Карелии вводят новые меры поддержки инвесторов
Депутаты Заксобрания республики проголосовали за внедрение в регионе новых мер поддержки инвесторов
16.07.2020, 13:45
Камера в поселке Карелии запечатлела молодых похитителей надгробных плит
3
В Пряже молодые люди украли две надгробные плиты, сообщили в МВД Карелии.
16.07.2020, 13:35
Белая лошадь проскакала по Кукковскому кольцу в Петрозаводске (ВИДЕО)
6
Очевидцы запечатлели лошадь без седока, бегавшую по дороге в Петрозаводске.
16.07.2020, 13:23
Водитель в Петрозаводске сбил пешехода, мешавшего ему проехать по тротуару (ВИДЕО)
10
На Кукковке водитель автомобиля "ВАЗ" сбил мужчину, который преградил ему путь на пешеходной дорожке.
16.07.2020, 13:08
Власти Карелии приватизируют объекты в Шуйской Чупе
Депутаты Законодательного собрания республики одобрили включение нескольких объектов в деревне Шуйская Чупа в прогнозный план приватизации.
16.07.2020, 13:03
У двоих детей, привезенных из Москвы в Карелию, выявлен коронавирус
3
Пришло лабораторное подтверждение о выявлении коронавирусной инфекции у двоих детей, прибывших из Москвы с родителями в поселок Вокнаволок.
16.07.2020, 12:50
Спасая кешбэк, пенсионерка из Карелии потеряла часть накоплений
Жительница Прионежского района попалась на удочку телефонных мошенников и потеряла 35 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
16.07.2020, 12:36
"Отношение к собственности неудовлетворительное": как депутаты голосовали за продажу хлебозавода в Карелии
16
"Суоярвский хлебозавод" в Карелии будет приватизирован:власти региона решили избавиться от актива.
16.07.2020, 12:31
Жителя Карелии, обматерившего посетителей и работников магазина, задержали бойцы Росгвардии Карелии
1
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, мешавшего работе торгового заведения в Сортавале.
16.07.2020, 12:25
Кишечная палочка на пляже в Петрозаводске в 10 раз превышает норму
1
Роспотребнадзор проверил почву в популярном у петрозаводчан месте отдыха на улице Московская.
16.07.2020, 12:18
Абонемент на киноновинки Wink продается по цене мороженого
Абонемент "Киноман" – новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.
16.07.2020, 12:08
Начальника управления Роскомнадзора по Карелии Артюхина будут судить за пьяную езду
10
Мировой суд в Петрозаводске определит наказание начальнику управления Роскомнадзора по Карелии Дмитрию Артюхину, который был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
16.07.2020, 11:50
В России выявлено 752 797 случаев заражения коронавирусом
1
Статистические данные о заболеваемости COVID-19 на 16 июля в России рассказали в оперштабе РФ.
16.07.2020, 11:21
Подростку в Карелии грозит 6 лет лишения свободы за квартирную кражу
1
В Беломорском районе перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в краже, сообщили в Следкоме Карелии.
16.07.2020, 10:52
В Кондопожском районе Карелии модернизировали ЛЭП
АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтировала линию электропередачи напряжением 6 кВ.
16.07.2020, 10:52
Суд в Карелии приговорил водителя к условному наказанию за взятку сотруднику ГИБДД
В Кемском районе судили водителя, который дал 30 тысяч рублей сотруднику ГИБДД, чтобы у него не отобрали права за пьяную езду, сообщили в Следкоме Карелии.
16.07.2020, 10:44
Камень встал на пути нетрезвого водителя в Карелии
3
В Питкярантском районе пьяный мужчина пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
16.07.2020, 10:18
В МФЦ Карелии появилась возможность безналичной оплаты услуг через Сбербанк
16 июля платежные терминалы Сбербанка появились в МФЦ в Петрозаводске.
16.07.2020, 10:11
Пьяный мотоциклист без прав получил травмы в ДТП в поселке Карелии
Авария произошла в поселке Хелюля Сортавальского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
16.07.2020, 10:10
Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске
Молодой водитель иномарки пьяный и без прав устроил ДТП на Лососинском шоссе, в котором пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
16.07.2020, 10:08
Роспотребнадзор проверил пляжи Приладожья в Карелии
1
Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды в Питкярантском районе.
16.07.2020, 09:45
Карельские легкоатлеты получили новую спортивную экипировку
1
Закупить новый инвентарь удалось благодаря субсидии федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщили в Минспорта Карелии.
16.07.2020, 09:31
Гастролер "обнес" магазин в поселке Карелии
В Питкярантском районе заезжий мужчина совершил кражу из магазина, сообщили в МВД Карелии.
16.07.2020, 09:27
Черный усач помешал вывезти лес из Карелии
При проверке лесоматериалов, готовившихся к вывозу в Архангельскую область, был обнаружен карантинный объект, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Карелии.
16.07.2020, 09:26
Эксперты обнаружили увеличение числа мошеннических сайтов по предоставлению выплат
1
Число мошеннических сайтов, связанных с соцвыплатами, выросло в 5 раз в текущем году, утверждают эксперты.
16.07.2020, 09:13
Еще 47 человек заболели коронавирусом в Карелии
3
Число выявленных случаев COVID-19 в республике увеличилось до 1852, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
16.07.2020, 08:48
Летальных случаев от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано
1
Начиная с 1 апреля в Карелии умерли 64 человека с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе РК.
16.07.2020, 08:46
Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
1
ДТП произошло накануне вечером на Перевалке на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.
16.07.2020, 08:20
Велосипедист врезался в легковушку на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
6
ДТП с участием велосипедиста и легкового автомобиля произошло накануне вечером на улице Сортавальская в Петрозаводске.
16.07.2020, 08:05
Подрядчик затянул реконструкцию лестниц в Петрозаводске и попал под штрафные санкции
5
Компания, ремонтирующая лестничные спуски в Петрозаводске, не сдала объекты до 1 июля и попала под штрафные санкции, сообщили в городской администрации.
16.07.2020, 07:50
Стала известна дата открытия бассейна "H2O" в Петрозаводске
1
За время действия ограничительных мер спортивный объект отремонтировали, сообщили в администрации города.
16.07.2020, 07:25
Парфенчиков разрешил открыться кинотеатрам в Карелии
7
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о дальнейшем снятии ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.
16.07.2020, 07:15
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 16 июля
16.07.2020, 07:05
Депутаты от "Единой России" выбрали нового лидера фракции в Заксобрании Карелии
28
Вместо Ларисы Ждановой возглавлять фракцию единороссов в карельском парламенте будет Леонид Лиминчук.
16.07.2020, 06:40
На день назад
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Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом"
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