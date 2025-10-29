Завод по переработке морских водорослей подключат к электросетям до конца ноября

Артур Парфенчиков посетил будущий производственный комплекс в Кондопожском районе. Он поставил задачу ускорить строительство.
В поселке Березовка Кондопожского района продолжается строительство завода по переработке морских водорослей. Напомним, компания «Биомедицинские Инновационные Технологии» планирует запустить здесь большую линейку продуктов — от детского и спортивного питания до биологически активных добавок.
Комплекс будет включать два производственно-складских корпуса, каждый площадью от 1000 кв. м, с лабораторией и административно-хозяйственными помещениями. В рамках проекта планируется создать 60 рабочих мест.
Производственный комплекс возводят в соответствии с концессионным соглашением между Правительством Карелии и инвестором. Ход строительства проверил Глава республики Артур Парфенчиков. На сегодняшний день выполнен большой объем работ — здания построены, их необходимо подключить к инженерным сетям.
— Схема подключения позволяет обеспечивать все производственные мощности завода. До 20 ноября планируем работы завершить, — заверил первый заместитель директора — главный инженер Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Олег Козлов.
Глава Карелии подчеркнул, что все этапы строительства должны укладываться в плановые сроки.
— Проект очень важен для нас. Новое производство будет способствовать и развитию Беломорского округа, — отметил Артур Парфенчиков.
В ходе посещения будущего производственного комплекса в Кондопожском районе глава Карелии потребовал до конца ноября подключить здания к электросетям. А для обеспечения нового производства сырьем — совместно с рыболовецкими колхозами проработать вопрос увеличения добычи водорослей Белого моря.
— Добычу увеличили в 4 раза, но этого недостаточно, поэтому пока закупаем недостающий объем, — рассказал учредитель компании Анатолий Хитров.
«В ноябре необходимо сформировать конкретные предложения по увеличению объемов добычи водорослей на Белом море. Дальше будем работать по сертификации новой продукции, чтобы летом запустить производство на полную мощность», — подытожил глава региона.
Напомним, строительство завода идёт по концессионному соглашению. Это значит, что сам завод будет принадлежать республике. Инвестор арендует его на длительный срок в обмен на софинансировприе проекта, внедрение инноваций и промышленное производство.