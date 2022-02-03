Завод по переработке мусора собираются строить в Приладожье на территории Карелии

Строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов планируется в двух километрах от поселка Импилахти недалеко от Ладожского озера в Карелии.

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Питкярантского района.

«Комплекс будет построен не в самом поселке Импилахти, а в двух километрах от него… Сейчас на участке находится несанкционированная свалка, которую регоператор (региональный оператор по обращению с ТКО — прим. ред.) уберет за свой счет. В последствии будет построен комплекс, включающий в себя современную мусороперегрузочную площадку с линией сортировки твердых коммунальных отходов, участок обработки крупногабаритных отходов, бокс для обслуживания техники и склад готовой продукции. То, что возможно перерабатывать, будет перерабатываться, а то, что невозможно, будет отправляться в экотехнопарк…в районе Орзеги», — сказал Шарлаев.

Главная задача проекта — прекратить складирование мусора на территории Приладожья, отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Да, людей волнует, что рядом Ладога, природная среда, но главная задача этого полигона, чтобы на территории района, территории Приладожья не было свалок. Тем более, что развивающийся туризм будет генерировать, в том числе, и мусор… Надеюсь, мы граждан успокоили — вместо свалки появится современное предприятие…», — подытожил губернатор.