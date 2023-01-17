Завод по производству лечебного питания из водорослей передумали строить на севере Карелии

Инвестор проекта по производству лечебного питания из водорослей передумал строить завод на Белом море и выбрал площадку в Кондопожском районе.

Об этом сообщил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Вроде ходил-ходил инвестор в нашем Беломорье, но выбрал Кондопожский район. Предприниматели считают деньги. «Здесь у меня более прибыльное получается производство». Хотя там вроде и сырьевая база под боком и арктические льготы. И так по многим проектам», - сказал губернатор.

В августе прошлого года Парфенчиков сообщил, что комплекс по производству детского и лечебного питания на основе водорослей будет строиться в Кемском районе. В качестве инвестора глава республики назвал компанию «Морские биотехнологии». Ей были обещаны льготы и преференции как резиденту Арктической зоны, в которую входит Кемский район.