Завод по производству продукции из древесных отходов может появиться в Костомукше

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии полпреда Президента в СЗФО Александра Гуцана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Некоторые российские регионы даже при изобилии ресурсов не способны к развитию, считает политолог Олег Реут.

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