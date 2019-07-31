11:05, 31 Июля 2019
Завод по производству продукции из древесных отходов может появиться в Костомукше
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Минэк Карелии сообщил о появлении первого резидента ТОСЭР в Костомукше, который планирует запустить там новое предприятие.
В Костомукше может появиться предприятие, производящее продукцию из отходов древесины, сообщили власти региона.
Министерство экономического развития России внесло ООО "Лапландия Транс" в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Костомукша". Таким образом, эта компания стала первым резидентом ТОСЭР "Костомукша".
Подробнее - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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