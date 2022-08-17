890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Пропавший в Медвежьегорском районе рыбак погиб
Сегодня 10:07
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
Новое
Сегодня 14:38
Зловонию в Петрозаводске пытаются поставить «туманный барьер»
22.08.2022 17:32

Завод «Русский радиатор» в Карелии вдвое увеличил производство на фоне ограничения импорта

Новости. Экономика
15:20, 23 Августа 2022
фото: правительство РК

Новости партнеров

Ограничение импорта радиаторов отопления на фоне западных санкций позволило заводу «Русский радиатор» в Карелии увеличить производство в 2 раза этом году.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Мухин на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым.

По его словам, в условиях санкционного давления и ухода с российского рынка европейских компаний востребованность продукции завода растет. Сегодня радиаторы направляют в 14 регионов России, а также налаживают взаимодействие с Арменией, Азербайджаном, Таджикистаном и Казахстаном.

«Русский радиатор» готовится к значительному увеличению объемов производства. Для этого закупается новое оборудование, идет дополнительный набор сотрудников.

Завод производит литые секционные радиаторы отопления для жилых и административных зданий, в том числе многоэтажных домов. Под брендом «Русский радиатор» выпускают алюминиевые и биметаллические радиаторы для массового потребителя. Этим летом их активно устанавливали в рамках программы комплексной модернизации школ.

На предприятии стремятся к полному импортозамещению, здесь отказались от зарубежных комплектующих и все необходимые для производства компоненты начали покупать у российских заводов.

«Раньше все сырье шло из Италии, теперь мы нашли российских поставщиков и чувствуем себя уверенно», — отметил Мухин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса
19.08.2022, 18:00
Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.