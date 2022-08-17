Завод «Русский радиатор» в Карелии вдвое увеличил производство на фоне ограничения импорта

Ограничение импорта радиаторов отопления на фоне западных санкций позволило заводу «Русский радиатор» в Карелии увеличить производство в 2 раза этом году.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Мухин на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым.

По его словам, в условиях санкционного давления и ухода с российского рынка европейских компаний востребованность продукции завода растет. Сегодня радиаторы направляют в 14 регионов России, а также налаживают взаимодействие с Арменией, Азербайджаном, Таджикистаном и Казахстаном.

«Русский радиатор» готовится к значительному увеличению объемов производства. Для этого закупается новое оборудование, идет дополнительный набор сотрудников.

Завод производит литые секционные радиаторы отопления для жилых и административных зданий, в том числе многоэтажных домов. Под брендом «Русский радиатор» выпускают алюминиевые и биметаллические радиаторы для массового потребителя. Этим летом их активно устанавливали в рамках программы комплексной модернизации школ.

На предприятии стремятся к полному импортозамещению, здесь отказались от зарубежных комплектующих и все необходимые для производства компоненты начали покупать у российских заводов.

«Раньше все сырье шло из Италии, теперь мы нашли российских поставщиков и чувствуем себя уверенно», — отметил Мухин.