Завод в Петрозаводске выполнил предписание прокуратуры очистить от мусора берег Онежского озера

Онежский судостроительный-судоремонтный завод по требованию прокуратуры устранил нарушения, связанные с размещением в прибрежной зоне Онежского озера строительного мусора.

Об этом говорится в официальном сообщении прокуратуры Карелии.

Нарушения были выявлены в результате проверки, которую проводила Карельская межрайонная природоохранная прокуратура. Претензии надзорного ведомства вызвали отходы, оставшиеся после демонтажа зданий и сооружений на территории завода.

«Прокурорская проверка показала, что образующиеся в ходе демонтажа отходы накапливаются на территории хаотично, места их накопления не оборудованы; ливневая канализация на территории, расположенной между навалов грунтов и границей водного объекта, также не оборудована; в береговой полосе и в водоохранной зоне Онежского озера размещены емкости (бочки) с нефтепродуктами; временные очистные сооружения, предусмотренные проектом, на площадке не организованы, что свидетельствует о неисполнении требований законодательства об охране окружающей среды», — говорится в сообщении.

Природоохранная прокуратура направила директору завода представление с требованием устранить нарушения.

«Большая часть нарушений в настоящее время устранена, обустройство временных очистных сооружений в соответствии с требованиями закона находится на контроле», — добавили в надзорном ведомстве.