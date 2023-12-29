Завтра две школы Лахденпохского района перейдут на дистант

Изменения связаны с недостаточным для очных занятий температурным режимом в зданиях учебных учреждений.

Две школы Лахденпохского района 9 января будут работать в дистанционном режиме, сообщили в официальном паблике района.

Как рассказали в источнике, образовательный процесс для обучающихся Лахденпохской средней общеобразовательной школы и Ихальской средней общеобразовательной школы будет организован в дистанционном формате в связи с недостаточным для очных занятий температурным режимом в зданиях учебных учреждений.



В остальных школах Лахденпохского района образовательный процесс начнется 9 января 2024 года в обычном (очном) формате.



О работе школ в последующие дни будет уведомлено дополнительно, отметили в группе.