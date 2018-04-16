Завтра можно будет попасть на прием к начальнику управления труда и занятости Карелии

Начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова проведет во вторник прием граждан, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Евгеньевна Фролова принимает граждан 17 апреля с 16 до 17 часов в Общественной приемной Главы РК по г.Петрозаводску", - сказано в сообщении.

Прием будет вестись в здании карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по адресу: ул. Чапаева, д.6-а, каб. 207.

"Предварительная запись на прием не требуется", - заключили в администрации.