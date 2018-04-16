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Новости. Общество
17:40, 16 Апреля 2018
фото: Елена Фролова/ mintrud.karelia.ru

Завтра можно будет попасть на прием к начальнику управления труда и занятости Карелии

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Начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова проведет во вторник прием граждан, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Евгеньевна Фролова принимает граждан 17 апреля с 16 до 17 часов в Общественной приемной Главы РК по г.Петрозаводску", - сказано в сообщении.

Прием будет вестись в здании карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по адресу: ул. Чапаева, д.6-а, каб. 207.

"Предварительная запись на прием не требуется", - заключили в администрации.

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Комментарии

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zanoza
2018-04-16 18:46:13
Кому-то хочется в живой очереди посидеть???Отличная организация!
Гость
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