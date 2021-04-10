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Завтра на кладбище «Пески» власти Петрозаводска возложат цветы в память о погибших узниках концлагерей

Новости. Общество
13:06, 11 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей сегодня, 11 апреля.

Как сообщается на сайте администрации Петрозаводска, сегодня, 11 апреля, весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Памятная дата была установлена по инициативе ООН и возвращает нас к событиям 1945 года: 11 апреля узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии, подняли восстание и ликвидировали «лагерь смерти». День долгожданного освобождения стал символом стойкости и беспримерного мужества тех, кто во время Второй мировой войны оказался в застенках нацистских лагерей, символом трагедии и скорби.

На территории Карелии в годы войны было расположено 17 концентрационных лагерей и тюрем, семь из них - в Петрозаводске. Непосильный труд, скудное питание и болезни унесли тысячи жизней, среди узников были и дети. Массовое захоронение погибших находится на кладбище «Пески».

В Петрозаводске сейчас живут более тысячи человек, перенесших тяготы заключения в годы Великой Отечественной войны. Их объединяют Карельская региональная организация бывших малолетних узников лагерей уничтожения в Германии и Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

12 апреля в 11.00 на кладбище «Пески» у Мемориала увековечивания памяти всех жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны, пройдет традиционное торжественное мероприятие.

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Комментарии

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Leopol'd
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