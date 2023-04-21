28 июня на сетях водопровода в районе Птицефабрика понизится давление

В связи с аварийно-восстановительными работами на электрических сетях, будет отключена насосная станция.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» предупреждает потребителей о понижении давления на водопроводных сетях в одном из районов города: завтра, 28 июня, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на электрических сетях ПАО «Россети Северо-Запад», с 11:00 до 17:00 будет отключена насосная станция в районе Птицефабрика (ТП-256). В этот период давление в водопроводной сети района понизится.