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28 июня на сетях водопровода в районе Птицефабрика понизится давление

Новости. Общество
16:30, 27 Июня 2023
фото: © РКС-Петрозаводск

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В связи с аварийно-восстановительными работами на электрических сетях, будет отключена насосная станция.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» предупреждает потребителей о понижении давления на водопроводных сетях в одном из районов города: завтра, 28 июня, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на электрических сетях ПАО «Россети Северо-Запад», с 11:00 до 17:00 будет отключена насосная станция в районе Птицефабрика (ТП-256). В этот период давление в водопроводной сети района понизится.

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