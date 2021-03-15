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Завтра РКС проведет "Горячую линию о холодной воде"

Новости. Общество
12:45, 16 Марта 2021
фото: © РКС - Петрозаводск
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"Российские коммунальные системы" в среду, 17 марта, с 11:00 до 12:30 будут принимать звонки от абонентов по всей России на тему водоснабжения и водоотведения в рамках "Горячей линии о холодной воде".

Звонков ждут в том числе и от клиентов "РКС-Петрозаводск". Чтобы задать вопрос о начислениях, сообщить о проблеме или поделиться обратной связью о работе водоканала, абонентам необходимо позвонить на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 или заранее прислать свой вопрос на электронный адрес hotline@roscomsys.ru Также можно отправить сообщение в WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79.

Горячую линию в режиме реального времени проведет коммерческий директор РКС Светлана Логинова. Ответы на вопросы будут опубликованы на сайте РКС в разделе "Клиентский сервис" www.roscomsys.ru/about/service и в разделе "Горячая линия о холодной воде" на сайте pks-vodokanal.ru.

"Первая горячая линия этого года обещает быть по-настоящему жаркой, – говорит Светлана Логинова. – Мы знаем, что у наших абонентов накопилось много вопросов, и в самое ближайшее время они смогут их задать".

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