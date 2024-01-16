Завтра в Карелии ожидается неблагоприятное гидрометеорологическое явление

Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

Как сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на информацию Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 18 января 2024 года местами по юго-западным районам республики ожидается сильный снег, в отдельных районах метель.

С 10 часов 18 января, начиная с юго-западных районов, местами по республике ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-17 м/с.

В источнике подчеркнули, что под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский ГО, Суоярвский и Питкярантский МО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский муниципальные районы.