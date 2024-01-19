Завтра в Карелии ожидается сильный ветер

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления может попасть Петрозаводск.

В ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на информацию Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили о неблагоприятной погоде 22 января.

В понедельник во второй половине дня местами по западным районам Карелии ожидается усиление юго-западного ветра до 15-17 м/с.

В источнике отметили, что под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ.