Завтра в одном из районов Петрозаводска АО «ПКС-Водоканал» проведет плановые работы на сетях

Возможно понижение давления в системе водоснабжения с 9.30 до 12.00.

Как сообщили в паблике РКС - Петрозаводск, в микрорайоне Сулажгора завтра, 26 января, АО «ПКС-Водоканал» будет проводить плановые работы на сетях. В связи с этим возможно понижение давления в системе водоснабжения с 9.30 до 12.00 по адресам:



ул. Жуковского, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16б, 18, 32, 32б, 34, 36, 59, 61, 63, 63а, 65



ул. Пограничная, д. 32, 50, 52, 54,56



ул. Сулажгорская, д. 3а, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4, 61



Ветеринарный переулок, д. 17