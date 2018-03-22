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Новости. Погода
17:00, 22 Марта 2018

Завтра в Петрозаводске похолодает

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В пятницу, 23 марта, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до -10.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в большинстве районов республики пройдет снег, местами сильный. Днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер ночью северо-восточный, северный, на юге – южный, юго-западный умеренный; утром и днем северный, северо-западный умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью  -4, -9, на севере -10, -15, местами до -21 градуса по Цельсию. Днем -1, -6, местами до -10.

В Петрозаводске ночью и утром снег, временами сильный, днем небольшой снег. Утром метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Температура воздуха ночью -5, -7, а днем -4, -6 градусов.

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