Завтра в Петрозаводске водителей проверят на трезвость

В субботу, 13 января, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.



Как рассказали в источнике, за 12 месяцев 2023 года в карельской столице произошло 13 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 17 получили травмы.

В сравнении с 2022 годом наблюдается незначительный рост происшествий и пострадавших, а вот количество погибших в авариях увеличилось с 1 до 4 человек.

Автоинспекторы пресекли более 900 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии в минувшем году.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 13 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».



О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.