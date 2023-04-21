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Завтра в столице Карелии стартует транспортная реформа

Новости. Общество
15:30, 12 Июня 2023
фото: © сайт «Петрозаводск транспортный»

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Во вторник, 13 июня, работать по регулируемому тарифу начнут на маршруте №5, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В этот вторник,13 июня, на маршрут №5 «Сулажгорская улица – Птицефабрика» выйдет новый подвижной состав. Автобусы среднего класса будут работать по регулируемому тарифу.

Контракт администрация Петрозаводска подписала с компанией «Транс-Балт» из Ленинградской области.

Согласно документу, максимальное количество машин в будние дни составит 11 единиц, в выходные и по праздникам - восемь. Кроме того, подрядчик обязуется иметь два автобуса в резерве.

Маршрут у автобусов будет следующий:

1. Прямое направление: площадь Сулажгорский Починок – Сулажгорская улица – Косогорная площадь – Сулажгорская улица – Ветеринарный переулок – Пограничная улица – Боровая улица – улица Профсоюзов – улица Связи – улица Матросова – Муезерская улица – улица Чапаева – площадь Нижнее Чапаевское Кольцо – улица Шотмана – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Куйбышева – площадь Кирова – улица «Правды» – Ключевское шоссе – улица Репникова – Ключевая улица – Гвардейская улица – Вознесенское шоссе – улица Дорога в Сайнаволок – площадь Румянцевская Дача – улица Дорога в Сайнаволок – Вознесенское шоссе – Механический проезд – проезд Строителей – Южный проезд – улица Подъезд к Птицефабрике – улица Птицефабрика.

2. Обратное направление: улица Птицефабрика – улица Подъезд к Птицефабрике – Южный проезд – проезд Строителей – Механический проезд – Вознесенское шоссе – улица Дорога в Сайнаволок – площадь Румянцевская Дача – улица Дорога в Сайнаволок – Вознесенское шоссе – Гвардейская улица – Ключевая улица – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица «Правды» – площадь Кирова – улица Куйбышева – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – площадь Нижнее Чапаевское Кольцо – улица Чапаева – Муезерская улица – улица Матросова – улица Связи – улица Профсоюзов – Боровая улица – Пограничная улица – Ветеринарный переулок – Сулажгорская улица – площадь Сулажгорский Починок – Сулажгорская улица – Косогорная площадь – Сулажгорская улица – площадь Сулажгорский Починок.

На маршрутах № 14 и № 29 новые автобусы начнут работать по регулируемому тарифу с 19 июня. Напомним, проезд в маршрутках Петрозаводска после перехода на новый тариф будет стоить 50 рублей. 

Также напомним, что транспортная реформа в карельской столице должна была стартовать 1 июня. Что этому помешало и почему большинство частных транспортных компаний подало на мэрию в суд - читайте в нашей статье. 


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